Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Он посетит Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск.
Во Владивостоке Мишустин, в частности, 24 июля выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».
Ранее Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита.