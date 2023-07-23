Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Он посетит Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск.

Во Владивостоке Мишустин, в частности, 24 июля выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».

Ранее Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита.