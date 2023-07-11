Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита
- РИА Новости
Как отмечается на сайте кабмина, прогноз баланса спроса и предложения должен быть разработан к 20 июля.
«Речь идет о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ. Прогноз позволит определить меры поддержки производителей таких материалов и не допустить их дефицита», — говорится в заявлении.
Разработкой прогноза займутся сразу несколько министерств, включая Минстрой, Минпромторг и Минфин.
Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на различные группы товаров на рынке стройматериалов в России.