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Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита.
Мишустин поручил сформировать прогноз по стройматериалам для недопущения дефицита
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте кабмина, прогноз баланса спроса и предложения должен быть разработан к 20 июля.

«Речь идет о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ. Прогноз позволит определить меры поддержки производителей таких материалов и не допустить их дефицита», — говорится в заявлении.

Разработкой прогноза займутся сразу несколько министерств, включая Минстрой, Минпромторг и Минфин.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на различные группы товаров на рынке стройматериалов в России.

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