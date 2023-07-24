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РИА Новости: в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства

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В Первомайском в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
РИА Новости: в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства
  • Gettyimages.ru

«Беспилотный летательный аппарат вертолётного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Также в Минобороны России заявили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

В МИД России подчеркнули, что российская сторона расценивает атаку украинских беспилотников на Москву и Крым как террористический метод запугивания гражданского населения.

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