Узнать больше

Консультант Валинуров: введение удалёнки во время пандемии сделало офисный труд «архаизмом»

Короткая ссылка
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров выразил мнение, что введение дистанционного формата работы во время пандемии сделало офисный труд неким «архаизмом».
Консультант Валинуров: введение удалёнки во время пандемии сделало офисный труд «архаизмом»
  • Gettyimages.ru
  • © cloudytronics

«Люди поняли, что больше не нужно тратить деньги и время на дорогу, собираться и прочее», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Валинуров, многие работодатели предлагают гибридный формат.

«Это удобно и комфортно, особенно если вы находитесь в том же городе. Например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Тут ничего сложного нет. Ну и понятна логика работодателей — для сотрудников всё-таки нужна социализация, чтобы они не просто видели друг друга через экран, но и могли руку подать или у кулера рядом постоять», — сказал он.

По мнению эксперта, в будущем гибридный формат станет наиболее вероятным. Останутся и офисы, но не будет закреплённых рабочих мест.

Ранее основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить