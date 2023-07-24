Консультант Валинуров: введение удалёнки во время пандемии сделало офисный труд «архаизмом»
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«Люди поняли, что больше не нужно тратить деньги и время на дорогу, собираться и прочее», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
Как отметил Валинуров, многие работодатели предлагают гибридный формат.
«Это удобно и комфортно, особенно если вы находитесь в том же городе. Например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Тут ничего сложного нет. Ну и понятна логика работодателей — для сотрудников всё-таки нужна социализация, чтобы они не просто видели друг друга через экран, но и могли руку подать или у кулера рядом постоять», — сказал он.
По мнению эксперта, в будущем гибридный формат станет наиболее вероятным. Останутся и офисы, но не будет закреплённых рабочих мест.
Ранее основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.