Консультант Валинуров: введение удалёнки во время пандемии сделало офисный труд «архаизмом»

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров выразил мнение, что введение дистанционного формата работы во время пандемии сделало офисный труд неким «архаизмом».

«Люди поняли, что больше не нужно тратить деньги и время на дорогу, собираться и прочее», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Валинуров, многие работодатели предлагают гибридный формат.

«Это удобно и комфортно, особенно если вы находитесь в том же городе. Например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Тут ничего сложного нет. Ну и понятна логика работодателей — для сотрудников всё-таки нужна социализация, чтобы они не просто видели друг друга через экран, но и могли руку подать или у кулера рядом постоять», — сказал он.

По мнению эксперта, в будущем гибридный формат станет наиболее вероятным. Останутся и офисы, но не будет закреплённых рабочих мест.

Ранее основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.