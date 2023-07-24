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Основатель Superjob Захаров: на рынке труда становится меньше вакансий с удалённой работой

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Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что сейчас на рынке труда становится всё меньше вакансий с удалённой работой.
Основатель Superjob Захаров: на рынке труда становится меньше вакансий с удалённой работой
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Ковид дал огромный толчок удалёнке, и сейчас вакансий, которые предлагают удалённую работу намного больше, чем было до ковида, но всё равно идёт корректировка», — отметил Захаров эфире «Радио 1».

Кроме того, по его словам, не всем профессиям подходит удалённая работа, как, например, программистам, композиторам, женщинам в декрете, которые занимаются «умственной работой».

При этом, уточняет Захаров, зарплата офисных и удалённых сотрудников практически не отличается.

Ранее исследование сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» показало, что в России самыми уважаемыми считаются профессии врача и пожарного.

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