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Профессии врача и пожарного россияне посчитали наиболее уважаемыми

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Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование, в котором россияне поделились мнением о том, какие профессии считают наиболее уважаемыми.
Профессии врача и пожарного россияне посчитали наиболее уважаемыми
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Самой уважаемой профессией россияне посчитали профессию врача — так ответили 57% респондентов.

За профессию спасателя отдали голоса 54% опрошенных, пожарного — 41%, учителя — 37%, военнослужащего — 34%.

Машинистов и пилотов отметили 29% респондентов, учёных — 26%, воспитателей — 23%, шахтёров — 21%. Ещё по 15% опрошенных проголосовали за инженеров и строителей.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.

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