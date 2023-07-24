Профессии врача и пожарного россияне посчитали наиболее уважаемыми
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Самой уважаемой профессией россияне посчитали профессию врача — так ответили 57% респондентов.
За профессию спасателя отдали голоса 54% опрошенных, пожарного — 41%, учителя — 37%, военнослужащего — 34%.
Машинистов и пилотов отметили 29% респондентов, учёных — 26%, воспитателей — 23%, шахтёров — 21%. Ещё по 15% опрошенных проголосовали за инженеров и строителей.
Ранее первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.