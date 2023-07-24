Терапевт Маскин: слишком частые перелёты могут вызвать обострение хронических заболеваний
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«Считается, что их не стоит совершать чаще одного-двух раз в месяц. Большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».
В самолёте пассажир находится в довольно узком кресле в течение нескольких часов. Как отметил Маскин, последствия гиподинамии особенно вредны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями печени и почек.
Кроме того, перепады давления могут спровоцировать воспалительные процессы в ухе и носоглотке.
«В замкнутом пространстве салона также хорошо распространяются инфекции, передающиеся бытовым и воздушно-капельным путём», — добавил эксперт.
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