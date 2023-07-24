Терапевт Маскин: слишком частые перелёты могут вызвать обострение хронических заболеваний

Терапевт, главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин высказался о влиянии авиаперелётов на состояние здоровья. По его словам, официальной трактовки понятия «частые перелёты» нет.

«Считается, что их не стоит совершать чаще одного-двух раз в месяц. Большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

В самолёте пассажир находится в довольно узком кресле в течение нескольких часов. Как отметил Маскин, последствия гиподинамии особенно вредны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями печени и почек.

Кроме того, перепады давления могут спровоцировать воспалительные процессы в ухе и носоглотке.

«В замкнутом пространстве салона также хорошо распространяются инфекции, передающиеся бытовым и воздушно-капельным путём», — добавил эксперт.

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