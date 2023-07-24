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Сенатор Цеков: украинские атаки БПЛА — следствие неудач в наступлении ВСУ

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что украинские атаки БПЛА на Москву и Крым можно расценивать как следствие неудач Киева в наступлении.
Сенатор Цеков: украинские атаки БПЛА — следствие неудач в наступлении ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Я считаю, что атаки — следствие их неудач в наступлении. Они там терпят поражение и, чтобы показывать, что они ведут какие-то боевые действия, наносят урон, они и атакуют территории России. Это, в частности, показывает, что проигрывают они», — уверен сенатор.

Цеков также отметил, что Россия должна действовать решительно, чтобы «пресекать все эти действия в отношении регионов».

«Где проживают граждане России — это наша общая земля и её надо защищать везде качественно», — заключил собеседник RT.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на украинские атаки БПЛА на Москву и Крым.

Сенатор Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что ситуация в Крыму на фоне пресечения атак беспилотников ВСУ контролируется.

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