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Военный эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями

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Полина Полетаева
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях устройства и механизма действия кассетных боеприпасов.
Военный эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями
  • AP
  • © Libkos

Специалист отметил, что запрет на использование кассетных боеприпасов не распространяется на ведение боевых действий против чужих армий. Но добавил, что подобный запрет распространяется на стрельбу по городам и мирному населению.

«Кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями. То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град. Не выбирают, куда попадут — в ребёнка, в женщину, в старика или взрослого мужчину или в электростанцию. Если на поле боя солдат находится в каске и бронежилете, может в окопе или блиндаже укрыться и спастись от кассетного боеприпаса, то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил Литовкин.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва призвало немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.

В Минобороны России заявили, что Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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