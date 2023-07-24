Военный эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях устройства и механизма действия кассетных боеприпасов.

Специалист отметил, что запрет на использование кассетных боеприпасов не распространяется на ведение боевых действий против чужих армий. Но добавил, что подобный запрет распространяется на стрельбу по городам и мирному населению.

«Кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями. То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град. Не выбирают, куда попадут — в ребёнка, в женщину, в старика или взрослого мужчину или в электростанцию. Если на поле боя солдат находится в каске и бронежилете, может в окопе или блиндаже укрыться и спастись от кассетного боеприпаса, то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил Литовкин.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва призвало немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.

В Минобороны России заявили, что Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.