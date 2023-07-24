Военный эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями
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Специалист отметил, что запрет на использование кассетных боеприпасов не распространяется на ведение боевых действий против чужих армий. Но добавил, что подобный запрет распространяется на стрельбу по городам и мирному населению.
«Кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями. То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град. Не выбирают, куда попадут — в ребёнка, в женщину, в старика или взрослого мужчину или в электростанцию. Если на поле боя солдат находится в каске и бронежилете, может в окопе или блиндаже укрыться и спастись от кассетного боеприпаса, то мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице», — пояснил Литовкин.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва призвало немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.
В Минобороны России заявили, что Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.