В ООН после гибели военкора Журавлёва призвали не применять кассетные боеприпасы

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва призвало немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.

Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

«Кассетные боеприпасы разбрасывают на большой территории небольшие, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не взрываются сразу, но могут убивать и калечить в течение многих лет после этого», — цитирует её РИА Новости.

Уртадо подчеркнула, что применение кассетных боеприпасов должно быть немедленно прекращено.

Ранее по поручению главы Следственного комитета России Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».