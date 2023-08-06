Зубы мамонта и масляные духи названы нестандартными товарами на российских интернет-площадках

Представители компаний «Авито», OZON и «СберМаркет» рассказали RT, какие товары, продающиеся на их сайтах, можно включить в список наиболее нестандартных.

«На «Авито» можно найти необычные объявления, относящиеся к товарам разных эпох и даже планет. Например, зубы мамонта из кайнозойской эры, обнаруженные в Якутии. Или же метеориты... найденные продавцами в разных городах России», — уточнили в пресс-службе компании.

Кроме того, в этот же список можно включить коттедж для кота или жилетку премиального бренда для собаки.

«Если же вы собираетесь с котом на дачу, возьмите для него сланцы (главное — не прогадать с размером)», — добавили в «Авито».

В свою очередь, представители компании OZON в список самых необычных товаров среди прочих включили робота-друга, ультразвуковую посудомойку, твёрдое мыло ручной работы в форме пельменя, шаманский круг, меховой чехол на руль с медвежьими ушами и масляные духи «Слёзы бывших».

В «СберМаркете» отметили, что, помимо товаров, которые входят в стандартную продуктовую корзину россиян, на платформе можно приобрести и необычную продукцию, которая представлена в некоторых торговых сетях.

«Например, пельмени из мяса томского лося, стейк акулы или рыбы-меча, карпаччо из мяса медведя, картофельные чипсы с солью пустыни или со вкусом пармезана и портвейна, мороженое с сыром горгонзола», — уточнили в компании.

Вместе с тем сервис предлагает необычные косметические товары. В их число входят, например, бомбочка для ванны с эффектом радуги, патчи для макияжа в форме банана или перчатки для рук с сенсорными пальцами.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым смартфоном на «Авито» в II квартале текущего года стал iPhone. Средняя цена телефона превысила 47 тыс. рублей.