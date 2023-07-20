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Россияне рассказали, что с возрастом меняют отношение к работам в саду и на огороде

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Сервис «Авито Услуги» провёл исследование, которое показало, что россияне с возрастом меняют отношение к саду и огороду.
Россияне рассказали, что с возрастом меняют отношение к работам в саду и на огороде
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandr Kirillov

Об этом пишет Life.ru.

Своя дача есть у 53% российских семей. Ещё 13% планируют приобрести её в ближайшее время.

Дачные хлопоты любят 40% опрошенных (чаще это женщины и люди старше 65 лет). При этом каждый четвёртый с годами полюбил сад и огород.

При этом 28% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет признались, что также со временем поменяли своё отношение к дачным хлопотам.

Равнодушно относятся к саду и огороду 14% опрошенных, а 13% признались, что никогда не любили такие работы.

Ранее терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев призвал соблюдать меры безопасности во время работ на огороде, чтобы избежать опасных заболеваний, таких как столбняк или токсоплазмоз.

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