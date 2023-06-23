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Врач Хухрев посоветовал дачникам работать на огороде в перчатках во избежание столбняка

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Терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предупредил россиян, что при огородных работах стоит соблюдать меры безопасности — есть риск опасных заболеваний, таких как столбняк или токсоплазмоз.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязнённой ране есть риск заразиться», — сообщил врач в интервью Радио Sputnik.

По его словам, через землю может произойти инфицирование токсоплазмозом, если по участку гуляют соседские или уличные кошки.

Хухрев посоветовал работать на огороде только в перчатках и не забывать про личную гигиену: мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза.

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