В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры
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Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
«Движение поездов на участке Отрадная — Урожайная полностью восстановлено после временного приостановления, объявленного главой Республики Крым для минимизации рисков. Инфраструктура железной дороги не повреждена», — говорится в сообщении.
Ранее было возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь.