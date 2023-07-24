В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры

Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена.

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Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. «Движение поездов на участке Отрадная — Урожайная полностью восстановлено после временного приостановления, объявленного главой Республики Крым для минимизации рисков. Инфраструктура железной дороги не повреждена», — говорится в сообщении. Ранее было возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма. Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь.