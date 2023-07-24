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Аксёнов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь.
Аксёнов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь
  • РИА Новости

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

Уточняется, что 14 беспилотников удалось подавить средствами РЭБ. Из них 11 упали в Чёрном море, ещё три — на территории полуострова. Остальные были сбиты средствами ПВО.

Аксёнов заявил о решении об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Два пассажирских поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь были задержаны в Джанкое из-за ЧП с беспилотниками.

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