Депутат поддержал предложение по учёту всех льгот при начислении земельного налога

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение об учёте всех льготных статусов собственника при начислении земельного налога.

Парламентарий отметил, что поддерживает все предложения, которые каким-либо образом позитивно влияют на благосостояние граждан.

«Если данная мера, а в этом и заключается смысл, будет давать возможность дополнительно пользоваться льготами отдельным категориям граждан, которые имеют право на эти льготы, то это социально ориентированное решение. Считаю, что данный вопрос следует внимательно изучить и поддержать», — заключил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил учитывать каждый льготный статус собственника земельного участка при начислении налога.

Подробнее — в материале RT.