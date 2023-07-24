Депутат поддержал предложение по учёту всех льгот при начислении земельного налога
- РИА Новости
Парламентарий отметил, что поддерживает все предложения, которые каким-либо образом позитивно влияют на благосостояние граждан.
«Если данная мера, а в этом и заключается смысл, будет давать возможность дополнительно пользоваться льготами отдельным категориям граждан, которые имеют право на эти льготы, то это социально ориентированное решение. Считаю, что данный вопрос следует внимательно изучить и поддержать», — заключил Нилов.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил учитывать каждый льготный статус собственника земельного участка при начислении налога.
Подробнее — в материале RT.