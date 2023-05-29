Депутат ГД Власов предложил ввести льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготную ставку 3% по упрощённой системе налогообложения для ИП, имеющих статус ветерана боевых действий. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что граждане, имеющие статус ветеранов боевых действий, в условиях повышенной угрозы для жизни и здоровья выполняли служебный долг по защите национальных интересов Российской Федерации.

За данную службу российское законодательство предусматривает целый перечень льгот в отношении такой категории. В то же время в сфере индивидуального предпринимательства на сегодня для ветеранов не предусмотрены льготные условия, отметил Власов.

При этом соответствующие льготы, например, налогового характера, могли бы стать для многих стимулом заняться предпринимательской деятельностью и приносить пользу государству в новой сфере, создавать новые продукты и услуги, рабочие места и т. д., заметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения льготной упрощённой системы налогообложения в 3% для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветеранов боевых действий», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время в России минимальная стандартная ставка по упрощённой системе налогообложения составляет для ИП 6% от выручки.

Ранее в России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.