В ГД предложили учитывать все льготные статусы собственника при начислении земельного налога

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил учитывать каждый льготный статус собственника земельного участка при начислении налога. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время законодательство позволяет освободить часть земельного участка — 600 кв. м — от налогообложения, если собственник относится к одной из льготных категорий. Среди них герои СССР и Российской Федерации, инвалиды I и II групп, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и иных боевых действий, многодетные и т. д.

При этом данная норма в настоящее время не учитывает то, что налогоплательщик (собственник земельного участка) может одновременно иметь более одного основания для получения льготы.

Таким образом, например, один многодетный владелец участка имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой многодетный владелец, при этом имеющий также статус ветерана боевых действий, инвалидность и т. п., заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения налоговой базы при определении суммы земельного налога на 600 кв. м отдельно за каждое законное основание, имеющееся у одного налогоплательщика», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов.