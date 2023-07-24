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Специалист Малозёмов: кофе в стаканчиках навынос может содержать частицы микропластика

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Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов назвал причины, по которым стоит отказаться от употребления кофе навынос в стаканах с пластиковыми крышками.
Специалист Малозёмов: кофе в стаканчиках навынос может содержать частицы микропластика
  • Gettyimages.ru

Согласно недавним исследованиям, в напитках из одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками содержится огромное количество микрочастиц пластика, сообщил он в интервью Радио Sputnik.    

«Пока вредное воздействие этих микрочастиц на организм не зафиксировано, но мы не знаем, не выяснится ли что-то страшное в дальнейшем», — отметил Малозёмов.

Кроме того, по его словам, напитки навынос могут быть вредны для организма в силу своей высокой калорийности из-за содержания молока и сиропов.

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