СК России задержал подозреваемого по делу о ЧП в торговом центре «Времена года» в Москве

Следственный комитет задержал главного инженера ТЦ «Времена года» в Москве по делу о прорыве трубы с кипятком.

«В рамках расследования уголовного дела... по факту происшествия в торговом центре на западе столицы задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального ТРЦ», — говорится в сообщении СК России.

В скором времени будет решён вопрос о мере пресечения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека. Вместе с этим в ГСУ СК России по г. Москве указали, что число госпитализированных из-за происшествия выросло до десяти.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.