Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ЧП в ТЦ «Времена года» в Москве
- РИА Новости
Об этом СК сообщает в своём Telegram-канале.
«Глава ведомства поручил доложить по уголовному делу о происшествии в одном из столичных торговых центров, в результате которого погибли люди», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время по факту происшествия проводится комплекс следственных действий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека. Вместе с этим в ГСУ СК России по г. Москве указали, что число госпитализированных из-за происшествия выросло до десяти.