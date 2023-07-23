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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ЧП в ТЦ «Времена года» в Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в столичном торговом центре «Времена года», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли и пострадали люди.
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ЧП в ТЦ «Времена года» в Москве
  • РИА Новости

Об этом СК сообщает в своём Telegram-канале.

«Глава ведомства поручил доложить по уголовному делу о происшествии в одном из столичных торговых центров, в результате которого погибли люди», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время по факту происшествия проводится комплекс следственных действий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека. Вместе с этим в ГСУ СК России по г. Москве указали, что число госпитализированных из-за происшествия выросло до десяти.

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