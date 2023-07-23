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Число пострадавших из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до десяти

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Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что число госпитализированных после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве увеличилось до десяти.
Число пострадавших из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до десяти
  • РИА Новости

Она заявила, что, согласно имеющимся у следствия данным, 22 июля в ТЦ произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. 

«В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека. При этом сообщалось о десяти пострадавших, девять из которых госпитализировали.

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