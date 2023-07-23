Пробы трёх человек на холеру проверяют в Ленинградской области
- РИА Новости
«Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трёх человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области заявили, что число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух.
Кроме того, купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны в Тамбовской области запрещены в целях профилактики.