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Пробы трёх человек на холеру проверяют в Ленинградской области

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Медики в Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трёх человек, контактировавших с заболевшим из Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Пробы трёх человек на холеру проверяют в Ленинградской области
  • РИА Новости

«Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трёх человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области заявили, что число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух.

Кроме того, купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны в Тамбовской области запрещены в целях профилактики.

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