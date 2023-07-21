В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области заявили, что число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим подчёркивается, что за прошедшие сутки обследовано порядка 400 человек — контактных лиц. За ними установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики.

«Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру.