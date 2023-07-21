Узнать больше

Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

Короткая ссылка
В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области заявили, что число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух.
Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим подчёркивается, что за прошедшие сутки обследовано порядка 400 человек — контактных лиц. За ними установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. 

«Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить