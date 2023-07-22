Росгвардия: при операции в Шервуде потерь среди личного состава не допущено

В ходе спецоперации Росгвардии в коттеджном посёлке Шервуд потерь среди личного состава не допущено.

«В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено... Здание обследуют сапёры ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту угроз полицейскому в отношении мужчины, который проник в частный дом в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд и устроил стрельбу.

Преступник, захвативший коттедж под Истрой, призывы сдаться игнорировал, стрелял, в ходе задержания применено табельное оружие и спецсредства.