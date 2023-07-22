МВД: при задержании захватившего подмосковный особняк применили табельное оружие

Преступник, захвативший коттедж под Истрой, призывы сдаться игнорировал, стрелял, в ходе задержания применено табельное оружие и спецсредства.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что преступник не реагировал на законные требования сотрудников, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов.

«Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства», — цитирует её ТАСС.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту угроз полицейскому в отношении мужчины, который проник в частный дом в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд и устроил стрельбу.