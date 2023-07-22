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СК возбудил уголовное дело в связи с ЧП в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд

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Следователи возбудили уголовное дело по факту угроз полицейскому в отношении мужчины, который проник в частный дом в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд и устроил стрельбу.
СК возбудил уголовное дело в связи с ЧП в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и ст. 317 УК России)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина с оружием проник в дом в коттеджном посёлке Шервуд в Московской области.

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