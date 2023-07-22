В Подмосковье пьяный вооружённый мужчина залез в дом в посёлке Шервуд
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Как указывает агентство, неизвестный проник в частный дом, пытался удерживать прибывших после поступления тревожного сигнала охранников и сотрудника полиции. В настоящий момент он заблокирован и его пытаются задержать.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина пьян и вооружён.
Ранее в Воронеже полиция задержала перекрывшую вход в подъезд женщину с арбалетом.