Узнать больше

В Подмосковье пьяный вооружённый мужчина залез в дом в посёлке Шервуд

Короткая ссылка
Пьяный мужчина с оружием проник в дом в коттеджном посёлке Шервуд в Московской области.
В Подмосковье пьяный вооружённый мужчина залез в дом в посёлке Шервуд
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как указывает агентство, неизвестный проник в частный дом, пытался удерживать прибывших после поступления тревожного сигнала охранников и сотрудника полиции. В настоящий момент он заблокирован и его пытаются задержать.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина пьян и вооружён.

Ранее в Воронеже полиция задержала перекрывшую вход в подъезд женщину с арбалетом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить