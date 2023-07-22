Депутат Чернышов после покупок в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после проведения исследования с закупкой молочной продукции в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции в столице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Чернышова, покупки совершались в 122 торговых точках столицы.

«Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению… Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что 87% молочной продукции продавалось в бутылках и упаковках 925—950 мл, при этом визуально они напоминали литровые. Схожая ситуация и с крупами: в 97% случаев в магазинах были пачки 450 г и 900 г, при этом они были похожи на привычные упаковки в 500 г и 1 кг.

Ранее Минпромторг рассказал об эксперименте, направленном на блокировку продажи товаров с истекшим сроком годности и без маркировки.