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Депутат Чернышов после покупок в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после проведения исследования с закупкой молочной продукции в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции в столице.
Депутат Чернышов после покупок в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Чернышова, покупки совершались в 122 торговых точках столицы.

«Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению… Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что 87% молочной продукции продавалось в бутылках и упаковках 925—950 мл, при этом визуально они напоминали литровые. Схожая ситуация и с крупами: в 97% случаев в магазинах были пачки 450 г и 900 г, при этом они были похожи на привычные упаковки в 500 г и 1 кг.

Ранее Минпромторг рассказал об эксперименте, направленном на блокировку продажи товаров с истекшим сроком годности и без маркировки.

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