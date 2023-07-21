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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина по его просьбе.
Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности... по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

Минцифры оказывало содействие сотрудникам правоохранительных органов в связи с расследованием в отношении Паршина.

Позднее Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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