Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе
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Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности... по его просьбе», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении.
Минцифры оказывало содействие сотрудникам правоохранительных органов в связи с расследованием в отношении Паршина.
Позднее Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.