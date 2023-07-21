Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту истязания пациента в Дагестане
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на СК.
Уточняется, что в интернете 20 июля появилось видео, на котором одна из санитарок медицинского учреждения душит подушкой привязанного пожилого пациента. В это время другая санитарка записывала происходящее на видео.
Минздрав республики провёл проверку и уволил сотрудниц.
Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.