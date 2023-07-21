Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту истязания пациента в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту истязания пациента в психоневрологическом интернате в Махачкале.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на СК.

Уточняется, что в интернете 20 июля появилось видео, на котором одна из санитарок медицинского учреждения душит подушкой привязанного пожилого пациента. В это время другая санитарка записывала происходящее на видео.

Минздрав республики провёл проверку и уволил сотрудниц.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.