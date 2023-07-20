Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту «унижения» детей в лагере в Верхней Пышме
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
Уточняется, дети, отдыхавшие в лагере, рассказали, что их «унижали» воспитатели. Кроме того, одна из воспитательниц, предположительно, ударила девочку по щеке.
Администрация лагеря, в свою очередь, утверждает, что дети «доводили» воспитателей. В частности, они якобы дрались друг с другом и ругались матом.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку сообщений об унижении детей.