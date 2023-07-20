Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту «унижения» детей в лагере в Верхней Пышме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Уточняется, дети, отдыхавшие в лагере, рассказали, что их «унижали» воспитатели. Кроме того, одна из воспитательниц, предположительно, ударила девочку по щеке.

Администрация лагеря, в свою очередь, утверждает, что дети «доводили» воспитателей. В частности, они якобы дрались друг с другом и ругались матом.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку сообщений об унижении детей.