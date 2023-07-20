Узнать больше

Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту «унижения» детей в лагере в Верхней Пышме

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.
Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту «унижения» детей в лагере в Верхней Пышме
  • © СК РФ

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. 

Уточняется, дети, отдыхавшие в лагере, рассказали, что их «унижали» воспитатели. Кроме того, одна из воспитательниц, предположительно, ударила девочку по щеке.

Администрация лагеря, в свою очередь, утверждает, что дети «доводили» воспитателей. В частности, они якобы дрались друг с другом и ругались матом.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку сообщений об унижении детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить