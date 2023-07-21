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Большинство жителей Калининградской области сталкиваются с конфликтами на работе

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Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование, которое показало, что 87% жителей Калининградской области сталкиваются с конфликтными ситуациями на работе.
Большинство жителей Калининградской области сталкиваются с конфликтами на работе
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом пишет «Янтарный край».

Из числа опрошенных 13% жителей признались, что вступают в конфликты с коллегами постоянно. Часто (каждую неделю) выясняют отношения на работе 21% респондентов. Редко (не чаще одного раза в месяц) конфликтуют ещё 53%. Лишь 13% жителей области заявили, что никогда не ссорятся на работе.

Опрошенные, в частности, указали позитивные последствия рабочих конфликтов, среди которых: лучшее понимание систем, политик и процессов (40%), достижение лучшего решения вопроса или проблемы (22%), новые идеи (23%), улучшение коммуникаций с коллегами (19%), более быстрое достижение результатов (18%).

Также исследование показало, что большинство рабочих конфликтов сфокусированы на межличностных противоречиях, а не на рабочих задачах.

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