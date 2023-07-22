Россияне считают, что самые счастливые люди живут в Москве и Петербурге

Россияне считают, что самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По их мнению, счастливыми жителей страны делает благополучие близких и удовлетворённость жизнью. С исследованием сервиса «Работа.ру», которое содержит соответствующие данные, ознакомился RT.

Кроме столицы, Сочи и Петербурга, в список российских городов, жители которых чувствуют себя счастливыми, участники исследования включили Калининград (15%), Краснодар (14%), Казань (13%), Владивосток (9%), Нижний Новгород (7%), Екатеринбург (6%) и Ростов-на-Дону (5%).



Среди самых важных критериев «счастливых» городов респонденты отметили высокий уровень жизни (45%), красивую природу (33%), близость к морю и комфортный климат (32%), благоприятную экологическую ситуацию (17%), качественные продукты (16%).

Наряду с этим, как показало исследование, чаще всего респондентов делают счастливыми собственное благополучие и благополучие близких — 61%. Почти каждый второй (49%) отмечает в этом плане семью и друзей, 46% — общее удовлетворение жизнью, 37% — деньги, 32% — детей, а 30% — природу.

«29% опрошенных счастливы благодаря работе и карьере. Хобби и увлечения делают жизнь лучше 28% участников опроса», — добавили авторы исследования.

В опросе приняли участие 2,9 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Ранее RT со ссылкой на данные аналитиков передавал, что 40% опрошенных россиян готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, если будут подходящие условия.

На первом месте в получившемся рейтинге оказался Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Сочи.