Самыми популярными городами для переезда ради работы стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи

Аналитики провели опрос и выяснили, готовы ли россияне поменять место жительства ради работы. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, 40% опрошенных готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, если будут подходящие условия.

При этом к смене места жительства одинаково готовы как мужчины, так и женщины — 56 и 44% соответственно, говорится в опросе «Работа.ру» и «Подработка».

14% отметили, что готовы к переезду, однако такой необходимости пока не было. 7% рассказали, что уже переезжали ради работы, выяснили аналитики.

Отмечается, что 39% респондентов не рассматривают вариант переезда ни при каких условиях.

На первом месте в рейтинге городов для переезда — Санкт-Петербург: туда готовы переехать 39% опрошенных. Чуть менее трети опрошенных (30%) хотели бы переехать в Москву, 27% — в Сочи, а Краснодар набрал 20% голосов.

Как добавили эксперты, первая четвёрка наиболее подходящих городов для переезда не изменилась с прошлого года, однако дальше рейтинг немного поменялся.

Как подчёркивается в исследовании, на пятом месте — Казань, за которую проголосовали 17% респондентов. На шестое место с девятого поднялся Владивосток, который в этом году набрал 15% голосов.

Нижний Новгород отметили 13% участников опроса, а Екатеринбург — 12%. По 10% опрошенных отдали свои голоса за Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Всего в исследовании приняли участие 3,2 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе.