Исследование: большинство россиян ассоциируют детей с радостью и счастьем
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Опрос также показал, что чаще женщины (13%), чем мужчины (7%), ассоциируют детей со счастьем.
В то же время мужчины чаще (11%), чем женщины (5%), отмечают, что дети — цветы жизни.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковном лагере «Литвиново» пройдёт благотворительная акция «СВОи дети», в рамках которой российские чемпионы и призёры Олимпийских игр встретятся с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО.