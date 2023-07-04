Исследование: большинство россиян ассоциируют детей с радостью и счастьем

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Результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob показали, что у россиян дети ассоциируются чаще всего со словами «радость» и «счастье» (14% и 10% соответственно).

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Опрос также показал, что чаще женщины (13%), чем мужчины (7%), ассоциируют детей со счастьем.

В то же время мужчины чаще (11%), чем женщины (5%), отмечают, что дети — цветы жизни.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковном лагере «Литвиново» пройдёт благотворительная акция «СВОи дети», в рамках которой российские чемпионы и призёры Олимпийских игр встретятся с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО.

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