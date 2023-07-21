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Сенатор Шейкин: школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами

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Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.

«Программа... планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодёжи», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.

Также психологи Ольга Годлевская и Ирина Таранова заявили о пользе трудовой активности детей в школе.

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