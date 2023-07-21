Сенатор Шейкин: школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.