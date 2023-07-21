Сенатор Шейкин: школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.
«Программа... планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодёжи», — говорится в сообщении.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
Также психологи Ольга Годлевская и Ирина Таранова заявили о пользе трудовой активности детей в школе.