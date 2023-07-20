Российский президент Владимир Путин заявил о накопившихся проблемах в Арктической зоне России.

«Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что в небольших удалённых посёлках и закрытых административных территориях эта проблема ещё острее.

Ранее сообщалось, что около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области. Об этом сообщили в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.