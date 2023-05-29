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Минвостокразвития России: около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области

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Около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области. Об этом сообщили в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Минвостокразвития России: около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области
  • РИА Новости

«Основную долю среди резидентов АЗРФ (Арктической зоны Российской Федерации. — RT) составляет малый и микро-бизнес — из 192 компаний более 90% относятся к МСП, причём почти треть из них реализуют проекты в сфере туризма», — приводит Агентство Бизнес Новостей слова представителя Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Отмечается, что более 30 резидентов АЗРФ вывели свои проекты на стадию эксплуатации. 

Ранее стало известно, что в Мурманской области торжества по случаю 85-летнего юбилея региона посетили свыше 70 тыс. человек.

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