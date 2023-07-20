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Суд согласился с ФАС, признавшей МТС нарушителем за повышение стоимости услуг в 2022 году

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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), которая признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства, повысившим стоимость услуг для абонентов необоснованно.
Суд согласился с ФАС, признавшей МТС нарушителем за повышение стоимости услуг в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

20 июля суд отклонил заявление МТС, в котором оператор просил признать незаконным решение и предписание ФАС от 25 октября 2022 года, а также два постановления о привлечении к административной ответственности, пишет РИА Новости.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в карточке дела.

12 октября прошлого года ФАС признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.

Тогда же оператор заявил, что представил комиссии подтверждения обоснованности повышения тарифов на свои услуги.

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