МТС изучит предписание ФАС о необоснованном повышении тарифов на свои услуги
- РИА Новости
«Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения», — цитирует заявление РИА Новости.
Вместе с этим в компании добавили, что предоставляли комиссии подтверждения обоснованности повышения тарифов на свои услуги.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.