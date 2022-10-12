Узнать больше

МТС изучит предписание ФАС о необоснованном повышении тарифов на свои услуги

Короткая ссылка
В пресс-службе мобильного оператора МТС заявили, что изучат официальное предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необоснованном повышении тарифов на свои услуги.
МТС изучит предписание ФАС о необоснованном повышении тарифов на свои услуги
  • РИА Новости

«Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим в компании добавили, что предоставляли комиссии подтверждения обоснованности повышения тарифов на свои услуги.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить