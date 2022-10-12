МТС изучит предписание ФАС о необоснованном повышении тарифов на свои услуги

В пресс-службе мобильного оператора МТС заявили, что изучат официальное предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необоснованном повышении тарифов на свои услуги.

«Мы пока не получили официальное предписание ФАС... Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим в компании добавили, что предоставляли комиссии подтверждения обоснованности повышения тарифов на свои услуги.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.