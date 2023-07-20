В Союзе пенсионеров поддержали идею привлечения пенсионеров к наставничеству в школах

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение о привлечении к наставничеству неработающих пенсионеров с профильным образованием.

Собеседник RT отметил, что поддерживает инициативу и считает её «очень полезной и важной».

«Достаточно большое количество людей, сейчас находящихся на пенсии, могли бы продолжать приносить большую пользу. Такую инициативу нужно обязательно попробовать творчески воплотить в жизнь. Это хорошее и нужное дело, но нужно, конечно, очень серьёзно его проработать в регионах», — сказал Рязанский.

Он обратил особое внимание на необходимость «некого административного единообразия» при воплощении данной инициативы.

«С другой стороны, нужно передать возможные полномочия регионам с точки зрения того, где, как и каким образом удобно было бы проводить эту работу, с учётом местных особенностей… Это (наставничество. — RT) — очень интересная работа. Она может проходить и не обязательно с полным рабочим днём. Это уже вопрос организации. Но у этого процесса огромный воспитательный потенциал», — отметил спикер.

Он отметил, что, например, в мире существует такая практика, когда в класс приходят дедушки, бабушки и проводят уроки труда.

«Но когда дедушка какого-то ученика проводит занятия по трудовому воспитанию и делает какое-то конкретное изделие из дерева, мастерит металлоконструкции или собирает/разбирает механизмы — это имеет огромный воспитательный эффект. А бабушки учат соответствующим образом либо что-то приготовить, либо что-то отремонтировать из одежды, либо что-то из категории народных промыслов. Все эти достаточно простые по своим методам действия несут огромный воспитательный эффект», — пояснил Рязанский.

Он также добавил, что важно продумать и сделать так, чтобы люди старшего возраста «были по-прежнему востребованы и участвовали в созидательных процессах».

«Лучше всего, если будут продуманы программы. Так просто в школу посторонних людей не пустишь. Это должны быть люди из числа тех, кто имеет опыт общения. Наверное, бывшие преподаватели, мастера своего дела, а ещё лучше звёзды первой величины. Это всегда привлекает внимание», — заключил Рязанский.

Ранее, как сообщало РИА Новости, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть инициативу о разработке и внедрении в российских учреждениях общего образования программы наставничества с привлечением неработающих пенсионеров с профильным педагогическим, медицинским и психологическим образованием.

По его словам, жизненный опыт людей старшего поколения «поможет разрешать конфликтные ситуации в детских коллективах, получить больше информации о возможном выборе профессии, развивать бытовые навыки».