Специалист Мельников: обучать детей правилам езды на электросамокате следует на уроках физкультуры

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников предложил в целях снижения травматизма обучать правилам управления электросамокатом на школьных уроках физкультуры.

«Для снижения числа ДТП нужна некая интеграция в систему образования основ управления средствами индивидуальной мобильности, то есть электросамокатами. Для этого прекрасно подходят уроки физкультуры», — поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

По его словам, на таких уроках можно было бы отрабатывать координацию движений и гибкость во время езды на самокате.

Мельников привёл в пример беговые лыжи, катанию на которых раньше учили в школе.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.