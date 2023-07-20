Специалист Мельников: обучать детей правилам езды на электросамокате следует на уроках физкультуры
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«Для снижения числа ДТП нужна некая интеграция в систему образования основ управления средствами индивидуальной мобильности, то есть электросамокатами. Для этого прекрасно подходят уроки физкультуры», — поделился специалист в интервью Радио Sputnik.
По его словам, на таких уроках можно было бы отрабатывать координацию движений и гибкость во время езды на самокате.
Мельников привёл в пример беговые лыжи, катанию на которых раньше учили в школе.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.