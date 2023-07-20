В Удмуртии бесплатные лекарства получили более 9 тысяч сердечников в первом полугодии
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
За полгода этой категории пациентов выписано более 50 тыс. рецептов на общую сумму 92,6 млн рублей.
В ведомстве уточнили, что лекарства могут получать пациенты, перенёсшие инсульт, инфаркт миокарда и другие заболевания, подразумевающие операционное вмешательство.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве республики посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.