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Вертолёты санавиации Удмуртии совершили 764 вылета за четыре года

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Санавиация Удмуртии совершила 764 вылета с момента появления службы 19 июля 2019 года. В 713 случаях специалисты провели эвакуацию пациентов. Более 50 раз медики вылетали для проведения экстренных операций.
Вертолёты санавиации Удмуртии совершили 764 вылета за четыре года
  • Gettyimages.ru
  • © Sami Sarkis

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Собственного санитарного транспорта в республике не было с 1996 года. Возобновились полёты санавиации в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом Владимиром Путиным.

С начала текущего года вертолёт санавиации совершил 116 вылетов. Были эвакуированы 12 детей, в том числе ребёнок до года.

Ранее в Центре медицины катастроф Тульской области сообщили, что вертолёты региональной санавиации совершили 116 вылетов за полгода.

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