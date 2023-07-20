Вертолёты санавиации Удмуртии совершили 764 вылета за четыре года
- Gettyimages.ru
- © Sami Sarkis
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Собственного санитарного транспорта в республике не было с 1996 года. Возобновились полёты санавиации в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом Владимиром Путиным.
С начала текущего года вертолёт санавиации совершил 116 вылетов. Были эвакуированы 12 детей, в том числе ребёнок до года.
Ранее в Центре медицины катастроф Тульской области сообщили, что вертолёты региональной санавиации совершили 116 вылетов за полгода.