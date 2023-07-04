За полгода вертолёты тульской санавиации совершили 116 вылетов

Вертолёты тульской санавиации совершили 116 вылетов за полгода. Чаще всего за помощью обращались жители с травмами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

За указанный период 26 пациентов с различными травмами были эвакуированы в медицинские учреждения. Ещё 22 пациента с проблемами сердечно-сосудистой системы были доставлены в больницы.

Обычно жители Тульской области направляются для лечения в медицинские учреждения в Туле и Москве.

Отмечается, что в июне два пациента были также доставлены в больницы Санкт-Петербурга, перелёты заняли около шести часов.

Главврач Центра медицины катастроф в Туле Сергей Мухин отметил, что большинство пациентов, которые получили помощь воздушной скорой, являются мужчинами.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время к Системе-112 подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.