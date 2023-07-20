Видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина с 300 тыс. подписчиков.

«Мировая жаба съела и мой канал на YouTube... Западный мир поместил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию. И теперь они живут идиотами», — написал он в своём Telegram.

По словам Прилепина, там ещё есть «редкие восставшие» среди звёзд, которые «не разучились думать». Он привёл в пример канал одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса. Но в целом, по мнению писателя, «мысль загублена».

«Теперь губят мысль и на русскоязычной Украине, чтобы, не дай бог, они не услышали о себе иное мнение. Ну что ж, прощай, YouTube. Принимаю ваше скотство как награду», — заключил он.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!». Причины не раскрываются.

Также сообщалось, что компания Google заблокировала YouTube-канал URA.RU без возможности восстановления.