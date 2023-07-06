Узнать больше

YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!»

Короткая ссылка
Видеохостинг YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!». Причины не раскрываются.
YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

«Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ», — заявила одна из ведущих проекта, главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк.

Новые выпуски шоу будут выходить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформах «Дзен» и RuTube и на сайте Life.ru в разделе «Видео».

Канал был создан в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала YouTube-канал URA.RU без возможности восстановления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить