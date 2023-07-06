YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Life.ru.
«Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ», — заявила одна из ведущих проекта, главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк.
Новые выпуски шоу будут выходить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформах «Дзен» и RuTube и на сайте Life.ru в разделе «Видео».
Канал был создан в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала YouTube-канал URA.RU без возможности восстановления.