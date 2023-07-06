Видеохостинг YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!». Причины не раскрываются.

Об этом сообщает Life.ru.

«Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ», — заявила одна из ведущих проекта, главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк.

Новые выпуски шоу будут выходить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформах «Дзен» и RuTube и на сайте Life.ru в разделе «Видео».

Канал был создан в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала YouTube-канал URA.RU без возможности восстановления.