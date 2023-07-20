Узнать больше

Специалист по рынку труда Рудакова включила IT-специальности в список самых востребованных

Короткая ссылка
Директор центра карьеры корпорации «Синергия» Анна Рудакова заявила, что работодатели в России готовы увеличивать заработные платы некоторым категориям работников. В их числе специалисты IT-сферы и промышленного производства.
Специалист по рынку труда Рудакова включила IT-специальности в список самых востребованных
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Специалисты IT-сферы остаются самыми востребованными и высокооплачиваемыми на рынке труда в настоящее время, сообщила она в беседе с URA.RU.

Это разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных (Big Data Analyst), искусственному интеллекту, разработчики игр, операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR.

«Также довольно популярны профессии, связанные с производством, импортозамещением технологий и развитием новых. Поэтому российский бизнес готов увеличивать зарплаты и привлекать лучших экспертов в этой области», — отметила Рудакова.

По её словам, на рынке также востребованы логисты и специалисты по ВЭД, особенно работающие с Азией и Ближним Востоком, юристы.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить