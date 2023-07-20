Специалист по рынку труда Рудакова включила IT-специальности в список самых востребованных

Директор центра карьеры корпорации «Синергия» Анна Рудакова заявила, что работодатели в России готовы увеличивать заработные платы некоторым категориям работников. В их числе специалисты IT-сферы и промышленного производства.

Специалисты IT-сферы остаются самыми востребованными и высокооплачиваемыми на рынке труда в настоящее время, сообщила она в беседе с URA.RU.

Это разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных (Big Data Analyst), искусственному интеллекту, разработчики игр, операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR.

«Также довольно популярны профессии, связанные с производством, импортозамещением технологий и развитием новых. Поэтому российский бизнес готов увеличивать зарплаты и привлекать лучших экспертов в этой области», — отметила Рудакова.

По её словам, на рынке также востребованы логисты и специалисты по ВЭД, особенно работающие с Азией и Ближним Востоком, юристы.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.