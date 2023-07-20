Узнать больше

Стоматолог Григорян предупредила, что пустышки могут развить неправильный прикус у детей

Короткая ссылка
Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Асмик Григорян перечислила главные причины развития неправильного прикуса у детей.
Стоматолог Григорян предупредила, что пустышки могут развить неправильный прикус у детей
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, генетическая предрасположенность, сосание пальца, пустышки, дыхание через рот, неправильное положение языка могут вызвать патологию.

Кроме того, такое может произойти из-за преждевременной потери зубов.

«Может произойти смещение оставшихся зубов, что влечёт за собой неправильный прикус», — уточнила Григорян.

Она также пояснила, что неправильный прикус способствует стираемости зубов, повреждению эмали, вызывает проблемы с пищеварением и жеванием.

Стоматолог советует показать детей в возрасте 4—5 лет специалистам.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина рассказала, что менингококк не может передаваться через посылки, так как живёт во внешней среде всего 30 минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить