Стоматолог Григорян предупредила, что пустышки могут развить неправильный прикус у детей

Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Асмик Григорян перечислила главные причины развития неправильного прикуса у детей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, генетическая предрасположенность, сосание пальца, пустышки, дыхание через рот, неправильное положение языка могут вызвать патологию.

Кроме того, такое может произойти из-за преждевременной потери зубов.

«Может произойти смещение оставшихся зубов, что влечёт за собой неправильный прикус», — уточнила Григорян.

Она также пояснила, что неправильный прикус способствует стираемости зубов, повреждению эмали, вызывает проблемы с пищеварением и жеванием.

Стоматолог советует показать детей в возрасте 4—5 лет специалистам.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина рассказала, что менингококк не может передаваться через посылки, так как живёт во внешней среде всего 30 минут.